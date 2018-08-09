Самый безопасный регион Испании – Эстремадура

Эстремадура сохраняет за собой статус самого безопасного автономного сообщества Испании. Уровень преступности в регионе, по данным отчёта Министерства внутренних дел за первый квартал 2018 года, составляет 24,2 уголовных преступления на 1000 жителей.

В Эстремадуре наблюдается самый низкий уровень преступности по стране на протяжении шести лет подряд. В провинциях Эстремадуры Бадахосе и Касересе на 1000 человек приходится 26,9 и 19,5 преступлений, соответственно.

По сравнению с предыдущим отчётом МВД, уровень преступности немного снизился: с 24,3 до 24,2 преступлений на 1000 жителей. Количество уголовных преступлений сократилось на 2,4%: с 13 230 в первом квартале 2017 года до 12 919 в начале текущего года. Основная масса правонарушений в Эстремадуре связаны с кражами и хищением имущества, на которые приходится 69% инцидентов.

Средний уровень преступности по Испании составляет 44,5 преступлений на 1000 жителей.