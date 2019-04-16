Самая дорогая аренда в Испании: 140 тыс. евро в месяц за дом на море

Дом в Марбелье, который сдаётся за 140 тысяч евро в месяц, на сегодняшний день является самым дорогим объектом на испанском рынке аренды. Об этом сообщает портал Idealista.
Дом постройки 2006 года стоит на первой линии в районе Río Leal-Los Monteros в Марбелье. Площадь - 1440 квадратных метров. В нём - 6 просторных спален и множество других помещений. Есть бассейн с подогревом, сауна, турецкая баня, тренажёрный зал, зона барбекю, несколько террас, тропический сад. И главное - прямой выход к морю.
На втором месте в рейтинге самых дорогих объектов - особняк в центре Мадрида, который сдаётся за 90 тысяч евро в месяц. На третьем - вилла в Марбелье за 42 тысячи.Темы: Недвижимость Марбелья