С Севилье раскрыта схема мошенничества с арендой туристического жилья

Агенты Национальной полиции задержали в Дос-Эрманас (Севилья) пять человек, троих мужчин и двух женщин, по подозрению в мошенничестве, связанном с арендой отпускного жилья с помощью через Интернет. Помимо задержанных по делу проходят ещё два человека. По подсчётам полиции, нанесённый злоумышленниками ущерб составляет около 7 тысяч евро.

Как сообщают правоохранители, расследование было начато четыре месяца назад, когда в полицию поступило заявление от одного из потерпевших. Он сообщил, что связался с автором объявления о сдаче жилья в аренду, опубликованном на одном из сайтов о недвижимости, перевёл на указанный счёт 200 евро в качестве предоплаты, после чего аферист перестал выходить на связь.

В ходе следствия было установлено, что мошенники предлагали в аренду несколько объектов недвижимости на андалусском побережье (в Кадисе, Уэльве и Малаге) и действовали по аналогичной схеме.

По данным полиции, всего было подано 28 таких заявлений. В 21 случае жертвами мошенников стали жители Севильи, восемь из них проживают в Дос-Эрманас.