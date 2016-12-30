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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Рынок аренды жилья в Испании переживает период активного роста

          Рынок аренды жилья в Испании переживает период активного роста

          13:07 30.12.2016

          Популярность аренды в Испании неуклонно растет: современная молодежь предпочитает вкладывать средства в путешествия, обучение и жизнь в других городах, а не в ипотеку, и на этом фоне съемное жилье становится все более востребованным вариантом среди начинающих самостоятельную жизнь испанцев. Как сообщает Idealista со ссылкой на данные Банка Испании, рынок аренды сейчас переживает период своего максимального расцвета за три последних десятилетия.

          По последним сведениям Евростата, 21% существующих на рынке объектов занимают арендаторы, и этот показатель несколько выше цифр 12 стран Евросоюза, в том числе Румынии, Хорватии и Норвегии. Кроме того, эксперты и аналитики считают, что доля аренды а рынке с каждым разом будет становиться все больше и постепенно стабилизируется на отметке около 30%. 

          По данным доклада сайта Idealista за третий квартал года, средняя стоимость квадратного метра съемного жилья составила 7,6 евро, что на 10,7% больше, чем годом ранее. При этом найти бюджетные квартиры непросто: так, объекты, аренда которых обходится менее чем в 300 евро в месяц, составляют всего 2,1% от общего объема предложения, в то время как апартаменты по цене от 300 до 500 евро составляют около четверти. Большинство доступных квартир (44,5%) относятся к ценовой категории от 500 до 1 000 евро в месяц. Объекты в ценовом пределе от 1 000 до 1 500 евро составляют 13,3% предложения, а доля самых дорогих квартир, стоимость которых превышает 1 500 евро в месяц, составляют 15,2%. 

          Самый заметный рост цен наблюдается в крупных городах Испании. Так, в Мадриде за год квадратный метр подоржал с 11,7 до 13,8 евро, а в Барселоне этот показатель и вовсе достиг своей максимальной исторической отметки в 17,4 евро против прошлогоднего показатля в 14,6 евро. 

          Повышение расценок происходит на фоне роста спроса. Так, 15% квартир в двух испанских столицах находят новых арендаторов менее чем за 48 часов. За месяц уходит половина квартир в Барселоне и 37% апартаментов в Мадриде. 

          Как и в целом на рынке недвижимости, изменения в секторе аренды происходят неоднородно. В то время как в крупных городах происходит рост цен, в остальных частях страны, напротив, наблюдается их снижение. Минувшим летом подобная динамика была зафиксирована в 26 провинциях, и наиболее выраженной она оказалась в Паленсии (-7,5%), Мурсии (-5,9%), Жироне (-4,8%) и Риохе (-4%).  

          Новой тенденцией на рынке стали инвестиции в социальное жилье, призванные оказать помощь семьям, оказавшимся в сложной экономической ситуации и не имеющим доступа к достойному жилью. Парк социальной недвижимости в Испании крайне ограничен, и по этому параметру она заметно отстает от средних цифр по Евросоюзу. По этой причине многие государственные администрации различного уровня сообщили о разработке планов по его расширению. Так, власти Каталонии намерены приобрести более тысячи квартир у банков под социальную аренду, а в Мадриде с этой целью планируется построить новые дома. В свою очередь, "плохой" банк (Sareb) передал несколько сотен объектов правительствам испанских автономий и запустил кампанию по сдаче жилья на привлекательных условиях, например, с отсрочкой первого платежа на два месяца. 

          Темы: Недвижимость

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