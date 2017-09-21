Рядом с Меноркой продаётся остров с древней базиликой, шахтой и лазаретом

Остров Колом площадью 57 гектаров выставлен на продажу. Он расположен у берегов Менорки, неподалёку от пляжа Es Grau в северо-восточной части острова.

Колом долгое время не может найти нового владельца, и по этой причине значительно упал в цене. На данный момент за него просят 3,7 миллиона евро.

На острове есть два пляжа, старинная шахта по добыче меди, раннехристианская базилика, древний лазарет, два дома. Тем не менее, потенциальные покупатели не торопятся совершать сделку, поскольку Колом входит в состав Природного парка Альбуфера-дес-Грау, представляет высокую ценность с точки зрения экологии и является природоохранной зоной. В этой связи законом устанавливается ряд строгих требований к пользованию этой территорией и ведению строительных работ.