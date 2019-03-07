Прогноз: в 2019 году цены на недвижимость в Барселоне сохранят стабильность

На протяжении всего 2019 года цены на недвижимость в самой Барселоне будут стабильными, а в соседних муниципалитетах будут расти. С таким прогнозом выступили аналитики компании Engel & Völkers. В 2018 году, по подсчетам экспертов, в столице Каталонии жилье подорожало на 2%, а на периферии - на 12%.