Прогноз: в 2019 году цены на недвижимость в Барселоне сохранят стабильность

На протяжении всего 2019 года цены на недвижимость в самой Барселоне будут стабильными, а в соседних муниципалитетах будут расти. С таким прогнозом выступили аналитики компании Engel & Völkers. В 2018 году, по подсчетам экспертов, в столице Каталонии жилье подорожало на 2%, а на периферии - на 12%.
В целом прогноз на текущий год благоприятный. «Рост экономической и политической стабильности приведет к массовому возвращению иностранных инвесторов, привлеченных благоприятными условиями для бизнеса, климатом и высоким уровнем жизни в городе», - говорят представители агентства недвижимости.
Кроме того, рост зарплат и числа рабочих мест, а также доступность ипотечного кредитования приведет и к росту спроса на недвижимость со стороны самих испанцев.Темы: Недвижимость Барселона Бизнес