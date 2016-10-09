Продажи жилья в Испании в августе выросли на 20%

Число сделок купли-продажи жилья в Испании в августе этого года выросло на 20,3% в среднегодовом выражении и достигло отметки в 35 501. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики (INE). После июльской отрицательной динамики, когда число операций с недвижимостью выросло всего на 1,1%, в августе ситуация вернулась в прежнее русло с двузначными показателями роста. С января по август текущего года число сделок выросло на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

На августовские результаты, а также итоги последующих месяцев, положительно повлияло решение Верховного суда о неправомерных пунктах договоров ипотечного кредитования, в связи с которым регистраторы недвижимости в июле отменили запись некоторых ссуд. Они будут внесены в реестр в следующие месяцы.

Рост рынка в очередной раз был обусловлен положительной динамикой в сегменте вторичного жилья, где произошло среднегодовое повышение на 24,6% - до 29 378 сделок. В сегменте нового жилья уровень роста оказался более скромным и составил всего 3,3% - до 6 123 операций. Впрочем, в целом с января по август объемы продаж новостроек сократились на 2,4%, в то время как количество сделок со вторичным жильем выросло на 19,8%.

Среди автономных сообществ самый заметный рост числа сделок купли-продажи был зафиксирован на Балеарских островах (+49,2%), в Каталонии (+41%) и Наварре (+38,1%). В Мурсии, Галисии и Мадриде, напротив, произошло сокращение – на 5,2%, 4% и 10,4% соответственно.