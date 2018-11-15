Продажи жилья в Испании растут

Число сделок купли-продажи жилья в Испании в сентябре выросло на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило 42 766 операций.

Такие данные привёл Национальный статистический институт (INE). Таким образом, рост продаж наблюдается на протяжении полугода.

На вторичном рынке в сентябре было совершено на 9,6% больше сделок, чем годом ранее. Их общее количество достигло 34 750 операций, а в случае с новостройками было произведено 8016 операций, на 9,8% больше по сравнению с 2017 годом.

С другой стороны, по сравнению с августом текущего года наблюдалось снижение активности на 4,2%.

В сентябре больше всего жилья из расчёта на 100 тысяч жителей купили в Валенскийском сообществе (165), Мурсии (135), на Балеарских островах (131) и в Мадридском сообществе (131). В абсолютных цифрах больше всего сделок было заключено в Андалусии – 8 519. В Мадриде, Валенсии и Каталонии их число превысило 6 тысяч.

По автономным областям наибольший рост по сравнению с прошлым годом наблюдался в Риохе (36,7%), Наварре (33,2%) и Мурсии (23,9%). Падение было зафиксировано лишь на Канарских (4,4%) и Балеарских островах (4,2%).