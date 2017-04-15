Продажи недвижимости в Испании в феврале выросли на 1,2%

Объемы купли-продажи недвижимости в Испании продолжают расти: в феврале они увеличились на 1,2% в среднегодовом выражении и достигли отметки в 36 610 операций. Таковы данные Национального института статистики (INE). Если подобные положительные тенденции сохранятся, то суммарный показатель текущего года может составить более 440 000 сделок, чего не происходило с 2008-го.

Основная масса сделок в очередной раз пришлась на вторичное жилье, продажи которого выросли до 29 171 объектов (+6,1%). В данном сегменте рост наблюдается уже 36 месяцев подряд, а показатели продаж в нем достигают отметок, которых не наблюдалось с 2007 года. Число операций с новым жильем, в свою очередь, сократилось на 16,3% - до 6 349 сделок. Это самый низкий показатель с января прошлого года.

За первые два месяца 2017-го суммарый объем купли-продажи недвижимости достиг отметки в 74 067 операций, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди регионов самый заметный рост продаж произошел в Риохе (+14,9%), Кастилии и Леоне (+9,9%) и Каталонии (+8,7%). В Стране Басков, Кантабрии и Галисии, напротив, наблюдалось ухудшение показателей – на 15,7%, 9,6% и 5,9% соответственно.