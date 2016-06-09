Продажи недвижимости в Испании в апреле выросли на 29%

В апреле продажи жилой недвижимости в Испании увеличились на 29%. Подобного роста не было с февраля 2013 года. Всего было совершено более 35 тысяч сделок. Данные Национального института статистики свидетельствуют о том, что в последние 19 из 20 месяцев число сделок купли-продажи растет.

Количество сделок на вторичном рынке увеличилось на 32,3% и превысило 28 тысяч операций. Объем продаж новостроек увеличился на 17,6% до 7 тысяч объектов. В этом сегменте появился рост после 23 месяцев падения.

Подъем продаж жилья был отмечен во всех провинциях. Наилучшие результаты показали Балеарские острова (61,7%) и Галисия (51,6%). В то же время Канарские острова (2%) и Страна Басков (12%) зафиксировали самые низкие темпы роста в апреле.

Цены на жилье в первом квартале выросли на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Они повышаются уже 8 месяцев подряд. И за этот период показали самый высокий подъем с третьего квартала 2007 года. Цены на жилье начали восстанавливаться во втором квартале 2014 года после того, как падали шесть лет подряд. В период с января по март стоимость новостроек поднялась на 6,1%, на 0,6% больше, чем в четвертом квартале 2015-го. Вторичное жилье подорожало на 6,4%, что больше на 0,2%, чем за октябрь - декабрь прошлого года.

В Мадриде цены выросли на 9,7%, а на Балеарских островах - на 8,8%. Меньше всего жилье подорожало в Кастилии-Ла-Манче (1,5%), в Кастилии-Леоне и Эстремадурае (по 1,7% в каждой провинции).