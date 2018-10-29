Пригород Мадрида Боадилья-дель-Монте активно разрастается

Многие жители Мадрида выбирают пригороды, чтобы совместить жизнь в столице и на природе. Один из самых популярных пригородов испанской столицы – Боадилья-дель-Монте, который занимает второе место в Испании по уровню среднегодовых доходов среди муниципалитетов с населением более 20 тысяч человек. По данным Национального статистического института, выше доходы только у жителей Посуэло-де-Аларкон.

Боадилья-дель-Монте также самый безопасный в Мадридском сообществе город. По данным Генерального секретариата по безопасности, уровень преступности в 2017 году составил всего 24 правонарушения на 1000 жителей.

Население пригорода составляет 51 453 человека. Благодаря близости к Мадриду и хорошему транспортному сообщению, в городе высок спрос на недвижимость, и он находится в числе лидеров по строительству нового жилья в Испании. В настоящее время в муниципалитете почти 17 тысяч объектов жилья, а за последний год было выдано более 2,5 тысяч разрешений на строительство. По оценкам местных властей, к 2030 году ежегодно в муниципалитете будет появляться 8-9 тысяч единиц жилья.

По подсчётам агентства недвижимости Tinsa, в третьем квартале 2018 года в Боадилья-дель-Монте средняя цена на готовое жильё установилась на уровне 2194 евро/м2, что на 6,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сектор строительства в пригороде столицы начал восстанавливаться четыре года назад. В Ассоциации застройщиков Мадрида (Asprima) говорят о том, что в настоящее время в нём ведётся строительство порядка четырёх десятков объектов. В объединении отмечают, что Боадилья-дель-Монте привлекает покупателей природой, наличием хороших школ и больниц и развитой сферой услуг.

Ещё один фактор, который притягивает новых жителей в Боадилья-дель-Монте – муниципальная материальная поддержка для семей с детьми в возрасте до трёх лет. Программа включает скидки на покупку товаров и услуг, а также льготы при уплате налогов на недвижимость. 17% местных семей воспитывает трёх и более детей.