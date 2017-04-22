Представитель банка Sabadell рассказал о недостатках реформы ипотечного сектора Испании

В ходе XXIV Встречи финансового сектора, организованной компанией Deloitte, Исполнительный директор банка Sabadell Хайме Гвардиола отметил, что разрабатываемая правительством реформа ипотечного рынка не является необходимостью и что подобные ссуды в Испании являются самыми дешевыми в Европе. Кроме того, эта тенденция обеспечивает «более высокую численность населения, имеющего недвижимость в собственности», приводит El Mundo слова эксперта.

По словам Гвардиолы, в данном сегменте «могли иметь место плохие практики и проблемы прозрачности», которые «требуют коррекции», однако вместе с тем он подчеркнул, что особые перемены на данный момент не нужны, так как они приведут к повышению расходов или сокращению сроков. «Делать переменной сам продукт – это ошибка», - считает Гвардиола.

В этом смысле эксперт указал, что при правильном подходе реформа может помочь снизить уровень вовлеченности судебных органов в сектор ипотечного кредитования и упростить регулирование рынка. Вместе с тем он отметил, что иногда попытки защитить потребителя оборачиваются «значительным усложенением действующих нормативов».