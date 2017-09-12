Правительство Каталонии одобрило модель посуточной аренды комнат

На прошлой неделе правительство Каталонии одобрило доклад, включающий в себя план по развитию модели посуточной аренды комнат. Как сообщает Idealista, документ подразумевает создание так называемого "совместного домохозяйства" как новой непрофессиональной туристической схемы. Кроме того, в числе прочих мер в документе также упомянут ряд шагов по улучшению ситуации в сфере легкового транспорта, которые коснутся пользователей платформ вроде Blablacar. Все предложения доклада, устанавливающего кодекс добросовестных практик в области совместного потребления, будут собраны в Декрете о регламентировании туризма в Каталонии. В настоящее время он находится в разработке.

Ранее одним из основных поводов для разногласий было отсутствие регулирования фигуры "хозяина". Теперь под этим термином будет подразумеваться человек, для которого сдаваемое домохозяйство является постоянным местом жительства и который будет пускать жильцов в свой дом как в туристическое жилье на короткие промежутки времени. В соответствии с вышеупомянутой реформой, необходимым условием для подобной практики станут наличие у хозяина прописки в жилище, которые предполагается сдавать внаем, и действующего сертификата о пригодности объекта к проживанию, а также указание максимального количества спальных мест. Все эти сведения должны быть заверены муниципальными властями.

Подразумевается, что новые нормативы будут действовать на всей территории Каталонии, однако каждый населенный пункт должен будет адаптировать их к своим реалиям. Это ставит под вопрос будущее реформы в Барселоне, где в настоящий момент действует Специальный городской план развития туристического жилья (PEUAT), ограничивающий его сдачу.