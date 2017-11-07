Пожилые клиенты заняли важное место на испанском рынке недвижимости

На рынке инвестиций в недвижимость появились новые игроки – клиенты старше 60 лет, с участием которых происходит 75% сделок купли-продажи жилья. Как сообщает Idealista со ссылкой на данные риелторской компании Century 21, в основном их интересуют городские районы, в том числе Мадрид и Барселона. Главной причиной их активности является отъезд детей из дома, после которого взрослые покупатели переезжают в квартиры меньшего размера, расположенные неподалеку от больниц и торговых зон.

Продают они, как правило, апартаменты площадью около 100 квадратных метров, с тремя или четырьмя спальнями, расположенные в городской черте и со всеми необходимыми коммуникациями и инфраструктурами в непосредственной близости. Средняя стоимость подобных объектов составляет более 225 000 евро.

«Социальные и демографические перемены на Западе приводят к тому, что значительную часть просторных квартир в центре занимают люди, живущие в одиночестве и нередко имеющие ограниченные двигательные функции. Здания, в которых они живут, в силу своего возраста не соответствуют условиям, необходимым для пожилых жильцов», отметил исполнтиельный директор Century21 в Испании и Португалии Рикардо Соуса.

Что касается сделок с участием взрослых клиентов, то 9 из 10 подобных операций составляет продажа недвижимости, с основном в связи с ее чрезмерно большой в отсутствие детей площадью. В свою очередь, при покупке их интересуют в основном квартиры с 1-2 спальнями площадью около 70 квадратных метров. Основными требованиями со стороны покупателей являются расположение неподалеку от места проживания других членов семьи, наличие лифта и близость к больницам и торговым зонам. Средняя стоимость приобретаемого ими жилья варьируется от 100 000 до 250 000 евро. Когда речь заходит об аренде, требования выдвигаются примерно аналогичные: съемщики в возрасте старше 60 лет также делают выбор в пользу 60-70-метровых квартир, максимум с двумя спальнями и в непосредственной близости от родственников. В месяц они готовы платить от 450 до 600 евро.

В случае зарубежных инвесторов в возрасте от 60 до 65 лет основную их часть составляют британцы, немцы и жители скандинавских стран, а также россияне. Представители данной категории выдвигают несколько иные требования: их интересует жилье в прибрежных районах площадью от 90 до 120 квадратных метров с 2-3 спальнями. Для иностранных покупателей также крайне важны наличие лифта и расположение на первой линии пляжа. На покупку они готовы потратить от 100 000 до 200 000 евро. В случае премиум-сегмента эта цифра достигает 450 000 евро.