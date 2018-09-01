Покупатели домов на Коста-дель-Соль «молодеют»

Агентство недвижимости Lucas Fox, работающее в Марбелье, также отмечает растущий интерес иностранцев к недвижимости на побережье Коста-дель-Соль.

На испанских покупателей приходится 31% сделок, совершённых с начала 2018 года, что на 3% больше по сравнению с предыдущим годом.

Многие молодые покупатели – бизнесмены или руководители компаний, которые имеют возможность работать удалённо и называют этот фактор в числе основных для переезда.

Снижение среднего возраста покупателей недвижимости в Марбелье также связывают с «брекситом». Эксперты отмечают, что британцы ищут домик для отпуска или даже рассматривают возможность переезда в тёплый регион.

Самый большой спрос – на дома вблизи пляжей, особенно в Торремолинос и Марбелье. Тем не менее, рост наблюдается и в других частях провинции Малага. По данным портала о недвижимости Idealista, цены в провинции выросли на 12% по сравнению с 2017 годом.