Под Мадридом выставлена на продажу вилла «Аспирин»

Лауреат Нобелевской премии в области медицины Сантьяго Рамон-и-Кахаль проводил лето в местечке Мирафлорес-де-ла-Сьерра под Мадридом, в поселке "Ла-Колония", где в конце XIX века активно строились летние резиденции самых состоятельных мадридских буржуа. Здесь же, неподалеку от дач Рамона-и-Кахаля и его друга Федерико Олориса Агилеры, специалиста в области дактилоскопии, впоследствии появилась вилла "Эухения", известная в народе как "Вилла Аспирин". Она была построена в 1920 году по заказу представителя фармацевтического гиганта Bayer в Испании. В 1990-м в пятиэтажном особняке сделали полный внутренний ремонт, в ходе которого были сохранены оригинальные элементы его структуры – например, круглые символы на притолоках, символизирующие аспирин, которым торговал первый владелец дома. Недавно вилла была выставлена на продажу за 4,5 миллиона евро, пишет газета 20 Minutos.

Холл особняка поражает своей роскошью: полы здесь выложены мрамором, а стены – лучшей керамикой от престижных севильских фабрик. На первом этаже дома находятся просторная гостиная с камином, кухня со столовой, библиотека и застекленная галерея. На втором этаже располагаются шесть спален и огромная терраса, а на третьем – игровой зал. Кроме того, в доме также есть мансарда и полуподвальный этаж с выходом в сад, где находятся помещения для прислуги, прачечная, винный погреб и подсобные помещения. В доме также есть гараж на 6 машин.

"Вилла Аспирин" находится в привилегированной зоне, имеющей огромную природную и экологическую ценность и входящей в состав национального парка Сьерра-де-Гуадаррама. Территориально она также относится к региональному парку Куэнка-Альта-дель-Мансанарес, имеющему статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Благодаря своему климату и прекрасным пейзажам в конце XIX века эта местность, расположенная в 49 километрах от Мадрида на высоте 1 150 метров, стала важным туристическим районом. Помимо вышеназванных исторических личностей здесь также жил еще один лауреат Нобелевской премии, поэт Алейсандре Висенте.