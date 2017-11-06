"Плохой" банк запустил две промоакции по продаже жилья в Испании

Испанский "плохой" банк (Sareb) запустил кампанию по продаже жилья, в рамках которой покупатели смогут приобрести недвижимость без необходимости платить за оформление купчей. Как сообщают информационные агентства страны, акция продлится до 15 декабря. Специальное предложение распространяется на первые 2 000 объектов.

Расходы, которые покроет Sareb, не включают в себя затраты на регистрационные и агентские сборы, а также долю переменной любых налогов, в том числе на оформление юридических актов, и нотариальные расходы, связанные с финансированием сделки купли-продажи. Купчая, оплату которой возьмет на себя "плохой" банк, обойдется примерно в 700 евро в случае квартир стоимостью около 120 000 евро. Акция распространяется на готовое жилье и только на договоры резерва, которые будут заключены в период с 1 ноября по 15 декабря. Продажи будут осуществляться через четырех сервисных агентов – Altamira Asset Management, Haya Real Estate, Servihabitat и Solvia.

Наряду с этим, "плохой" банк запустил кампанию "Дома для новой жизни", в рамках которой клиенты смогут приобрести одну из 4 903 квартир с 1 или 2 спальнями в 32 провинциях Испании. Большинство объектов сконцентрировано в Мурсии (1 259), однако довольно обширное предложение также представлено в Каталонии (898), Валенсии (712), Андалусии (427), Галисии (368), Кастилии – Ла-Манче (303) и Мадриде (151). Самый дорогой объект расположен в Маоне на острове Менорка: его стоимость составляет 761 100 евро. Самый бюджетный вариант, напротив, находится в Вентас-де-Уэльма (Гранада) – здесь можно купить двухкомнатную квартиру стоимостью 16 000 евро.