Первый в Испании жилой комплекс премиум-класса фонда GreenOak будет сдан в конце 2018 года

Фонд GreenOak представил проект своего первого на территории Испании жилого комплекса, который в скором времени появится в центре Мадрида. Как сообщает El Confidencial, стоимость этих объектов премиум-класса составит 6 000 евро за квадратный метр.

Комплекс разместится на улице Фуэнкарраль в здании площадью 8 000 квадратных метров, приобретенном у государства в 2015 году в рамках аукциона за 21 миллион евро. В операции также приняла участие немецкая компания ASG Iberia Advisors (ранее – Activum).

Проект включает в себя 40 объектов недвижимости класса люкс, стоимость которых составит от 350 000 до 1 000 000 евро в зависимости от площади. Ожидается, что они поступят в продажу в конце 2018 года. В квартирах будет от одной до трех спален. Кроме того, будущих жильцов ждут бассейн и спортзал. Единственным недостатком комплекса является отсутствие парковки. Три из шести этажей здания будут использоваться в коммерческих целях.

Дом, в котором разместятся роскошные апартаменты, несколько лет стоял заброшенным и впоследстви подвергся полной реконструкции.

Представители сектора считают, что спрос на новые квартиры будет высоким в силу того, что новостройки в центре имеют особую ценность, а также в силу их удачного местоположения.