Пентхаус в Испании дороже обычной квартиры на 26%

Купить пентхаус в Испании - значит переплатить за квадратный метр в среднем 26% по сравнению с обычным жильем. Такие данные приводит портал Idealista. И покупатели готовы платить такие деньги, ведь взамен они получают вид на город или море, отсутствие соседей сверху и открытую веранду. На такие объекты недвижимость приходится примерно 8% от всех предложений на рынке.