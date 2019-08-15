Пентхаус в Испании дороже обычной квартиры на 26%

Купить пентхаус в Испании - значит переплатить за квадратный метр в среднем 26% по сравнению с обычным жильем. Такие данные приводит портал Idealista. И покупатели готовы платить такие деньги, ведь взамен они получают вид на город или море, отсутствие соседей сверху и открытую веранду. На такие объекты недвижимость приходится примерно 8% от всех предложений на рынке.
Самая большая разница в цене на обычное жилье и пентхаус замечена в Севилье - 56,2%. Далее следуют Валенсия (53,4%) и Гранада (48,2%).Темы: Недвижимость