Падение цен на жилье в Кастельоне оказалось самым выраженным во всей Испании

Цены на квартиры в провинции Кастельон (Валенсия) по-прежнему снижаются, в то время как в среднем по стране уже 10 кварталов подряд наблюдается их рост, уровень которого на сегодняшний день находится на отметке в 4%. Как сообщает El Mundo со ссылкой на статистику Министерства развития, в Кастельоне же, напротив, третий триместр года завершился падением на 4%. Более выраженной эта тенденция оказалась только в Риохе, где жилье подешевело на 5%.

В настоящее время средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Кастельоне составляет 1 027 евро, что на 3,3% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 4% меньше, чем годом ранее. На сегодняшний день это самый низкий показатель.

Помимо этого, в провинции также наблюдается сокращение числа сделок купли-продажи, В сегменте нового жилья эта тенденция оказалась наиболее выраженной –число сделок с жильем в новостройках за год упало на 46,5%, и эта цифра оказалась самой крупной во всей Испании. Впрочем, она компенсировалась увеличением количества операций со вторичными объектами: в общей сложности за последний год в Кастельоне было продано 6 043 объекта недвижимости, что на 6,92% больше, чем годом ранее.

В свою очередь, самый выраженный рост цен произошел в провинции Валенсия, однако в Аликанте стоимость квадратного метра оказалась выше – 1 240,6 евро (+1,3% в среднеквартальном и +1,4% в среднегодовом выражении) против 1 117,1 (+1,9% и +4% соответственно).