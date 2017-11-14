Одно из самых роскошных поместий Испании выставлено на аукцион

В окрестностях Марбельи выставлено на продажу роскошное поместье Finca Sagitario, занимающее участок на холме площадью 57 200 квадратных метров. В доме есть несколько террас, домашний кинотеатр, бар, спортзал, а также созданная французским дизайнером кухня, столовая на 22 человека и две просторные гостиные, соединенные между собой лифтом. Кроме того, на территории особняка, строительство которого велось с 2002 по 2005 годы, также расположены два домика для гостей. Дополняют список бассейн-инфинити, джакузи, несколько прудов, гараж на 8 машин, а также роскошные виды на горы, озеро и океан.
Особняк находится неподалеку от национального парка Сьерра-де-лас-Ньевес и в нескольких минутах езды от Марбельи. Finca Sagitario – первый в своем роде объект в этом районе, выставленный на торги. Организаторы аукциона из компании Concierge Auctions рассчитывают, что особняк привлечет внимание множества потенциальных покупателей. Дом будет продан 28 ноября тому, кто сделает самую высокую ставку.
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