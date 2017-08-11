Объём продаж нового жилья в Испании в июне существенно вырос

Объём продаж жилья в Испании в июне вырос на 19,3% по отношению к среднегодовым показателям. По информации Национального института статистики, в этом месяце было продано более 44 тысяч объектов жилой недвижимости. При этом выделяются данные по продажам нового жилья: покупатели приобрели 7899 таких объектов, что стало самым высоким показателем с января 2015 года. Объём продаж на вторичном рынке вырос на 19,2% и составил более 36 тысяч объектов.

В последние годы покупатели проявляли больший интерес ко вторичному жилью, чем к новостройкам, по ряду причин, в том числе в связи с общим застоем в строительстве, а также из-за возможности торговаться о цене на вторичном рынке.

Наибольший коэффициент сделок купли-продажи на 100 тысяч жителей был зафиксирован на Балеарских островах (165), в Валенсии (159) и Мадриде (144). Самые высокие темпы роста по числу сделок в июне наблюдались в Наварре (40,2%), Риохе (40,1%) и Мадриде (32,6%), а самые низкие – в Арагоне (1,2%), Стране Басков (6%) и Галисии (6,4%).