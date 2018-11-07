Объём нереализованного жилья в Испании сократился до 1,2 млн объектов

Объём нераспроданной жилой недвижимости в 2017 году сократился в Испании на 13% и составил 1,2 млн объектов, что сопоставимо с цифрами за 2006 год, когда на рынке сформировался пузырь.

Агентство недвижимости RR Acuña отмечает, что рынок жилья продолжает восстанавливаться после кризиса, наблюдается рост по количеству сделок купли-продажи и выдаче ипотек. По мере роста заработной платы, увеличился спрос, а также цены на жильё. Тем не менее, до сих пор на рынке имеются излишки эпохи «бума».

Агентство приводит данные о 340 тысячах нереализованных объектов в новостройках и 867 тысячах – на вторичном рынке. Отмечается, что срок, за который распродаются остатки, в среднем по стране составляет 2,9 лет, в Мадриде, Малаге и на Канарских островах – менее 2 лет, а в Авиле Теруэле и Сории – более 6,5 лет.

По подсчётам RR Acuña, четверть нераспроданного жилья, выставленного на продажу, приходится на банки и финансовые учреждения: около 100 тысяч новых объектов и около 200 тысяч объектов на вторичном рынке.