Обладателями Притцкеровской премии стали три архитектора из Каталонии

В минувшую среду испанским архитекторам Рафаэлю Аранде, Карме Пихем и Рамону Виальте была присуждена престижная Притцкеровская премия, которую впервые за всю историю ее существования разделили три человека. Победители работают вместе и являются партнерами базирующейся в Каталонии компании RCR Arquitectes. Вот уже 30 лет Аранда, Пихем и Виальта совместными усилиями создают объекты как частного, так и общественного назначения, тесно и органично связывая их с окружающей средой. Бюро RCR находится в Олоте, чьи пейзажи давно служат вдохновением для архитекторов.

По словам организаторов, в сегодняшнем мире глобализации люди «постоянно опасаются, что потеряют местные ценности, искусство и обычаи, но Рафаэль Аранда, Карме Пихем и Рамон Виальта говорят нам, что две эти концепции, вероятно, можно сочетать».

Среди самых известных творений бюро RCR – театр Ла-Лира и музей Сулажа во французском Родезе, а их основные средства выразительности – металл и свет.

«Это большая радость и большая ответственность. Мы восхищены тем, что в этом году были признаны три профессионала, тесно сотрудничающих во всех аспектах своей деятельности», - отметила Пихем.

Студия RCR Arquitectes работала в Бельгии, Франции и ОАЭ, однако в основном архитекторы творят в Испании в целом и в Каталонии в частности. Пихем и Виальта закончили архитектурную школу Вальес в 1987 году, после чего объединились с еще одним недавним выпускником Арандой и основали бюро в Олоте.

Церемония вручения приза состоится в Токио 20 мая.