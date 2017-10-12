Независимость Каталонии может спровоцировать массовую продажу элитной недвижимости

Провозглашение независимости Каталонии может иметь серьёзные последствия для рынка недвижимости в регионе, в особенности, для сегмента премиум-класса.

По мнению основателя компании Uxban, которая специализируется на проектировании и продаже элитного жилья, Гонсало Роблеса, сфера недвижимости сильно подвержена влиянию политической обстановки. Он считает, что как неопределённость, так и возможное провозглашение независимости Каталонии положат конец тенденции к росту цен, которая наблюдается в премиальном сегменте автономной области с 2012 года.

По данным газеты El Mundo, в 2016 году 80% покупателей недвижимости в Каталонии стоимостью более 1 миллиона евро были иностранцами. На фоне сложившейся ситуации Роблес прогнозирует бегство инвесторов, которое может быть спровоцировано необходимостью введения в Каталонии новой валюты, а также массовую продажу объектов недвижимости и сопутствующее снижение цен.

При этом эксперт по недвижимости отмечает, что кризис в сфере недвижимости в Каталонии может быть куда более ощутимым и продолжительным, чем в Великобритании после референдума о «Брексите».