Неофициальная резиденция диктатора Франко оказалась в центре скандала

Поместье Пасо-де-Мейрас вновь оказалось в центре скандала. Как сообщает газета 20 Minutos, на этот раз поводом для него стали неоднозначные заявления представителей Национального фонда Франсиско Франко (FNFF), учреждения, которое в последние месяцы отвечает за публичные визиты в имение. Выпущенный FNFF пресс-релиз вызвал возмущение у оппозиционных партий Галисии.

"Это отличная возможность продемонстрировать публике величие фигуры Франсиско Франко, укрепить туризм в Галисии и популяризовать ее наследие в мире", - гласит заявление FNFF, опубликованное в минувший понедельник. Особняк Мейрас в настоящее время используется потомками диктатора как отпускная резиденция. Здание имеет статус объекта культурного значения (BIC), и по закону оно должно быть открыто для посещений по меньшей мере четыре дня в месяц. Неделю назад Комиссия по вопросам восстановления исторической памяти Ла-Коруньи (CRMH) заявила, что режимом визитов по просьбе потомков Франко занимается FNFF.

В ответ на заявления оппозиции представители фонда отметили, что "левые не предоставили достаточных аргументов для того, чтобы выступить против действующего режима контроля за посещениями". Политики, в свою очередь, назвали подобный ответ "оскорблением, издевательством и провокацией" по отношению к гражданам и потребовали принятия регионального закона о защите исторической памяти, запрещающего и облагающего штрафом любые восхваления франкизма. Члены партии BNG также обратились за поддержкой своей позиции к Евросоюзу.

В свою очередь правительство Галисии пообещало следить за тем, чтобы деятельность фонда была "демократической", и напомнило, что в отношении нынешних владельцев поместья уже отктрыто делопроизводство в связи с нарушением режима посещений.

"Пасо-де-Мейрас был важнейшней неофициальной резиденцией Франсиско Франко, и здесь можно увидеть множество объектов, напоминающих о его жизни и трудах. Сегодня это одно из самых знаковых мест в Галисии, и к нему относится часть величия его бывшего обитателя, который был, вероятно, самым известным на мировом уровне испанцем со времен короля Филиппа II", - гласит заявление FNFF.

Несмотря на вышеупомянутые обязательства семьи Франко в области публичных посещений, их соблюдение оставляет желать лучшего. В связи с этим требованием в 2010 году дочь диктатора Кармен Франко Поло подала иск с целью обжалования подобных требований, однако он был отклонен Верховным судом. В апреле этого года члены Социалистической партии Галисии пожаловались на сложившуюся ситуацию в региональный парламент. Так, по номеру, выделенному для записи на посещение, операторы постоянно отвечают, что расписание уже заполнено и свободных мест нет. В мае представители Парламентской комиссии по вопросам культуры посетили Пасо-де-Мейрас с визитом, в ходе которого им практически не показали комнаты диктатора, уделив основное внимание прежней владелице имения, писательнице Эмилии Пардо Басан.