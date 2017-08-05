Неофициальная резиденция диктатора Франко оказалась в центре скандала

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Неофициальная резиденция диктатора Франко оказалась в центре скандала

          Неофициальная резиденция диктатора Франко оказалась в центре скандала

          13:28 06.08.2017

          Поместье Пасо-де-Мейрас вновь оказалось в центре скандала. Как сообщает газета 20 Minutos, на этот раз поводом для него стали неоднозначные заявления представителей Национального фонда Франсиско Франко (FNFF), учреждения, которое в последние месяцы отвечает за публичные визиты в имение. Выпущенный FNFF пресс-релиз вызвал возмущение у оппозиционных партий Галисии.

          "Это отличная возможность продемонстрировать публике величие фигуры Франсиско Франко, укрепить туризм в Галисии и популяризовать ее наследие в мире", - гласит заявление FNFF, опубликованное в минувший понедельник. Особняк Мейрас в настоящее время используется потомками диктатора как отпускная резиденция. Здание имеет статус объекта культурного значения (BIC), и по закону оно должно быть открыто для посещений по меньшей мере четыре дня в месяц. Неделю назад Комиссия по вопросам восстановления исторической памяти Ла-Коруньи (CRMH) заявила, что режимом визитов по просьбе потомков Франко занимается FNFF.

          В ответ на заявления оппозиции представители фонда отметили, что "левые не предоставили достаточных аргументов для того, чтобы выступить против действующего режима контроля за посещениями". Политики, в свою очередь, назвали подобный ответ "оскорблением, издевательством и провокацией" по отношению к гражданам и потребовали принятия регионального закона о защите исторической памяти, запрещающего и облагающего штрафом любые восхваления франкизма. Члены партии BNG также обратились за поддержкой своей позиции к Евросоюзу.

          В свою очередь правительство Галисии пообещало следить за тем, чтобы деятельность фонда была "демократической", и напомнило, что в отношении нынешних владельцев поместья уже отктрыто делопроизводство в связи с нарушением режима посещений.

          "Пасо-де-Мейрас был важнейшней неофициальной резиденцией Франсиско Франко, и здесь можно увидеть множество объектов, напоминающих о его жизни и трудах. Сегодня это одно из самых знаковых мест в Галисии, и к нему относится часть величия его бывшего обитателя, который был, вероятно, самым известным на мировом уровне испанцем со времен короля Филиппа II", - гласит заявление FNFF. 

          Несмотря на вышеупомянутые обязательства семьи Франко в области публичных посещений, их соблюдение оставляет желать лучшего. В связи с этим требованием в 2010 году дочь диктатора Кармен Франко Поло подала иск с целью обжалования подобных требований, однако он был отклонен Верховным судом. В апреле этого года члены Социалистической партии Галисии пожаловались на сложившуюся ситуацию в региональный парламент. Так, по номеру, выделенному для записи на посещение, операторы постоянно отвечают, что расписание уже заполнено и свободных мест нет. В мае представители Парламентской комиссии по вопросам культуры посетили Пасо-де-Мейрас с визитом, в ходе которого им практически не показали комнаты диктатора, уделив основное внимание прежней владелице имения, писательнице Эмилии Пардо Басан.

          Темы: Недвижимость Общество Политика

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Памплона: Сан-Фермин не обошелся без происшествий Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2017