Недвижимость в Испании: жилье продолжает дорожать

Стоимость жилой недвижимости в Испании в четвертом квартале прошлого года в очередной раз возросла: дома и квартиры подорожали на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Впрочем, по данным Евростата, в среднеквартальном выражении тарифы остались неизменными и сохранились на уровне третьего триместра. В целом по еврозоне наблюдалась аналогичная тенденция.

В Евросоюзе в четвертом квартале цены выросли на 0,2% по сравнению с третьим. Эта цифра оказалась заметно ниже зафиксированного в предшествующем триместре показателя роста в 1,4%.

Что касается среднегодовых результатов, то в четвертом квартале 2015-го уровень роста составил 4,3%, что примерно соответствует показателям третьего (+4,5%) и второго (+4%) триместров и намного выше зафиксированного в первом квартале результата в 1,6%.

С другой стороны, в еврозоне в последние три месяца прошлого года цены выросли на 2,9%, а в целом по Евросоюзу – на 3,8%. Самый заметный рост произошел в Швеции (+14,2%), Венгрии (+10,3%) и Великобритании (+7,1%), а самые выраженные понижения – в Хорватии (-4,2%), Италии (-2,1%) и на Кипре (-0,6%). В среднеквартальном выражении лидерами по уровню роста стали Болгария (+3,1%), Латвия (+2,3%) и Швеция (+2%), а аутсайдерами оказались Кипр (-4,2%), Литва (-2,1%) и Австрия (-1,7%).