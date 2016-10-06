Недвижимость в Испании: вторичка подешевела до 1 533 евро за квадрат

Стоимость вторичного жилья в Испании в третьем квартале снизилась на 0,1% и составила 1 533 евро за квадратный метр. Как сообщает портал Idealista, среднегодовое понижение составило 2,7%.

Летом жилье подорожало в девяти автономных сообществах. Наиболее заметной эта динамика оказалась в Каталонии (+2,6% по сравнению с предшествующим кварталом), на Канарских островах (+2%), на Балеарах (+1,8%) и в Валенсии (+1,7%). Самое выраженное падение расценок, напротив, произошло в Эстремадуре (-1,6%), Арагоне (-1,5%) и Кантабрии (-1,3%).

Самым дорогим регионом страны остается Страна Басков, где квадратный метр вторичной недвижимости обходится в 2 498 евро за квадратный метр. За ней следутют Мадрид (2 368 евро), Балеары (1 934 евро) и Каталония (1 847 евро). Наиболее бюджетным, напротив, оказалось жилье в Кастилии – Ла-Манче (907 евро за квадрат),Эстремадуре (916 евро) и Мурсии (1 009 евро).

Среди провинций самый заметный рост цен произошел в Лериде (+4,8%), Жироне (+4,2%) и Таррагоне (+3,2%), а самое значительное понижение – в Оренсе (-2,5%), Вальядолиде (-2,2%) и Теруэле (-2,1%). Рейтинг самых дорогих провинций по-прежнему возглавляют баскские Гипускоа и Бискайя (2 807 и 2 562 евро за квадратный метр соответственно). За ними следуют Мадрид (2 368 евро) и Барселона (2 167 евро). Наиболее доступные варианты жилья можно найти в Толедо (822 евро за квадрат), Сьюдад-Реаль (850 евро) и Куэнке (851 евро).

Среди крупных городов лидером по уровню повышения цен стала Барселона с показателем в 3,8%. За ней следуют Валенсия (1,9%), Мадрид (1,3%) и Малага (0,3%). Самое выраженное падение, в свою очередь, произошло в Сарагосе (-1,3%), Вальядолиде (-1,2%), Бильбао (-0,3%) и Севилье (-0,1%). Звание самой дорогой провинциальной столицы по-прежнему удерживает Сан-Себастьян с цифрой в 3 914 евро за квадратный метр. Далее в рейтинге следуют Барселона (3 667 евро), Мадрид (2 902 евро) и Бильбао (2 730 евро за квадрат). Самой бюджетной столицей оказалась Лерида, где квадратный метр вторичного жилья обходится всего в 878 евро.