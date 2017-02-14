Недвижимость в Испании: эксперты верно предсказали рост продаж в 2016 году

Прогнозы экспертов касательно динамики продаж недвижимости в Испании оказались верными: по данным Национального института статистики, в 2016 году в стране было совершено 403 866 сделок купли-продажи недвижимости, что эквивалентно среднегодовому показателю роста в 13,6%, сообщает сайт Idealista. Эта цифра оказалась не только самой значительной с 2010 года, но и на 1% превысила отметку в 400 000 операций, которой ожидал рынок.

По сравнению с минимальными показателями 2013 года, когда за 12 месяцев было совершено всего 312 600 сделок, их количество выросло на 29,2%. Впрочем, нынешние результаты по-прежнему остаются на 48% ниже, чем в 2007 году, когда было совершено 775 000 операций.

В течение всего года положительную динамику в секторе обеспечивало вторичное жилье: на его долю пришлось 80% от общего числа сделок купли-продажи недвижимости. Показатели данного сегмента оказались самыми высокими с 2007 года и достигли отметки в 328 248 операций. Для сектора новостроек, в свою очередь, прошедший год стал самым неудачным и ознаменовался результатом всего в 75 618 сделок.

В декабре прошлого года было продано 29 582 объекта, и это второй среди самых низких показателей. Худшие результаты наблюдались только в октябре (29 369). Таким образом, результаты третьего квартала оказались самыми скромными.

Что касается регионов, то на долю трех самых густонаселенных автономий – Андалусии, Каталонии и Мадриде – пришлось более половины от общего числа сделок (203 386). Из них 78 708 было совершено в Андалусии, 66 447 – в Каталонии и 58 231 – в Мадриде. С незначительным отрывом за ними следуют Валенсия (57 828 сделок) и Канарские острова (20 857). Только в пяти регионах – Астурии, Кантабрии, Эстремадуре, Наварре и Риохе – было совершено менее 10 000 операций.