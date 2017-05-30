Недвижимость на Ибице: спрос со стороны британцев упал на 50%

Спрос со стороны граждан Великобритании на отпускную недвижимость на испанском острове Ибица сократился на 49%. Речь идет о данных за первые три месяца текущего года, которые аналитики агентства Lucas Fox International Properties сравнили с показателем 2016 года.

По словам экспертов, причиной стал "брексит". "Еще год назад британцы были чрезвычайно активны на рынке. Но все изменилось после голосования", - сетует глава компании Lucas Fox Ibiza Сюсана Санчес.

Зато большой интерес к балеарской недвижимости проявляют французы, голландцы и немцы. Особенно им полюбилась северная часть Ибицы. Растет спрос и со стороны испанских клиентов. В первом квартале рост составил 30%.

Между тем потенциальные покупатели недвижимости на Ибице значительно сократили бюджет. "Теперь их интересуют объекты в ценовом диапазоне от 400 до 800 тысяч евро. А ведь еще год назад многие искали здесь дома стоимостью до 3 миллионов", - вспоминают риелторы.