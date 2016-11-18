Небоскреб Torre Europa – одно из самых "умных" зданий Мадрида

Небоскреб Torre Europa, расположенный в финансовом центре Мадрида, можно смело назвать одним из самых "умных" зданий столицы: он оснащен особой системой освещения, позволяющей сотрудникам настраивать его яркость и интенсивность с помощью мобильного приложения. Эта же программа позволяет регулировать кондиционеры. В высотке установлена система Philips Power Over Ethernet (PoE), имеющая ряд необычных функций.

Так, посредством данного механизма все освещение здания подключается к его информационной сети. Система собирает, хранит и распределяет анонимные данные, полученные с помощью датчиков. Их можно использовать для того, чтобы узнать, заняты ли те или иные помещения и какова температура воздуха в них. В соответствии с этими показателями настраиваются уровень освещенности, отопление и кондиционеры. Это позволяет оптимизировать использование офисных площадей и запланировать уборочные или любые другие работы.

Кроме того, эффективное использование подключенного к счетчикам LED-освещения гарантирует выключение света, когда все выходят из той или иной комнаты. Параллельно с этим, система в режиме реального времени собирает точные данные о небоскребе, что позволяет сэкономить потребление электроэнергии почти на 70%. Эта цифра эквивалентна примерно 15 тоннам углекислого газа в год с каждого этажа.

121-метровое здание Torre Europa является одним из самых высоких в Мадриде. Здесь размещаются офисы многих крупных фирм. Небоскреб был открыт в 1985 году. В ходе проведенных недавно работ по его усовершенствованию были реализованы значительные улучшения в сферах дизайна и технологий, коснувшиеся как внутренних, так и внешних конструкций. В результате 14 из 32 этажей высотки были оснащены 5 400 "умными" лампами, которые освещают 19 600 квадратных метров офисных площадей.