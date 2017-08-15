Названы три самых дорогих дома в Испании

Обновлён рейтинг самых дорогих частных домов в Испании, которые сейчас выставлены на продажу. Два дома из топ-3 находятся на Майорке и один - в Марбелье.

Вилла в Алькудии (Майорка) на сегодняшний день считается самым дорогим объектом недвижимости на рынке Испании, сообщает портал Idealista. Площадь дома - 3500 квадратных метров. Цена - 57,5 млн евро.

На втором месте в рейтинге самых дорогих частных домов Испании находится шале в Марбелье с 10 спальнями и двумя гостевыми постройками. Его площадь - 4000 квадратных метров, а цена - 27 миллионов евро.

Замыкает тройку самых дорогих домов шале XVII века, которое также находится на Майорке, в муниципалитете Пучпуньент. Площадь этого исторического здания с 10 комнатами составляет 3000 квадратных метров. На продажу оно выставлено за 26,5 млн.