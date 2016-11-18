Названы самые дорогие торговые улицы Испании

Самой дорогой торговой улицей Испании вновь была признана Порталь-дель-Анхель в Барселоне, где стоимость аренды коммерческих помещений составила 3 300 евро за квадратный метр. Об этом сообщает сайт Idealista со ссылкой на доклад Main Streets Across the World консалтинговой компании Cushman & Wakefield. Второе место заняла улица Пресиадос в Мадриде с показателем в 3 060 евро за квадрат. Замыкает первую тройку проспект Грасиа в Барселоне с ценником в 2 940 евро.

Постоянный рост числа туристов в каталонской столице привел к росту цен на аренду помещений на самых оживленных торговых улицах. Так, на Порталь-дель-Анхель они выросли на 1,9% по сравнению с прошлым годом, в то время как самое выраженное повышение произошло на проспекте Грасиа – на 6,5%.

Четвертое место в рейтинге заняла мадридская улица Серрано, где аренда коммерческих площадей обходится в 2 880 евро за квадрат. В список вошли не только улицы Мадрида и Барселоны, но и других городов, в том числе Малаги (Маркес-де-Лариос), Бильбао (Гран-Виа), Валенсии (Колон), Севильи (Тетуан), Пальмы-де-Майорка (Хайме III) и Сарагосы (Пласа-де-ла-Индепенденсиа).

В общей сложности авторы доклада изучили расценки на 19 улицах Испании. В среднем по стране аренда торговых помещений подорожала на 4%. Рост был зафиксирован на четырнадцати улицах, в то время как еще на пяти – Хосе-Ортега-и-Гассет в Мадриде, Пелаи в Барселоне, Гран-Виа в Бильбао, Тетуан в Севилье и Пласа-де-ла-Индепенденсиа в Сарагосе – цены остались стабильными.

На мировом уровне самой дорогой улицей оказалась Пятая авеню в Нью-Йорке, где аренда квадратного метра обходится в 29 065 евро. Второе место досталось гонконгской зоне Козуэй-Бей с показателем в 27 884 евро. Парижские Елисейские поля замкнули первую тройку с цифрой в 13 255 евро.

В общей сложности в рамках подготовки рейтинга специалисты Cushman & Wakefield изучили стоимость аренды коммерческих площадей за последние 12 месяцев на 462 самых дорогих торговых улицах в 71 стране.