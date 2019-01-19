Названы самые богатые и самые бедные районы испанских городов

Район Ла-Моралеха в пригороде Мадрида Алькобендасе оказался лидером в Испании по уровню доходов населения. Самым бедным назван Каррус – Пласа Барселона в Эльче (Аликанте).

Налоговая служба впервые опубликовала статистику по доходам физических лиц с указанием почтового индекса. Она включает данные за 2016 год по районам крупных муниципалитетов с населением более 200 тысяч человек, количеством поданных налоговых деклараций более 100 тысяч или совокупными доходами более 2 млрд евро.

В Ла-Моралехе уровень доходов составляет 113,6 тысяч евро. В тройку лидеров также входит Вальвидрера – Тибидабо и Лес-Планес (Барселона) – 65,7 тысяч евро и Сомосагуас – Умера в Посуэло-де-Аларкон (Мадрид) – 62,4 тысячи евро.

В Каррус – Пласа Барселона доходы находятся на уровне 13,3 тысяч. Низкие показатели также зарегистрированы в Гаррапилос в Херес-де-ла-Фронтера (Кадис) – 14,2 тысячи евро и Альтамира-Эль-Тоскар в Эльче – 14,2 тысячи евро.

В Мадриде самые высокие доходы зарегистрированы в районах Саламанка-Гойя, Чамартин, Чамбери-Риос Росас, а самые низкие – в Энтревиас-Пуэнте-де-Вальекас, Павонес и Вильяверде-Сан Кристобаль. В Барселоне в числе самых богатых районов оказались Мунтанер, Педральбес-Сарриа и Сан-Жерваси – Ла-Бонанова, а самыми бедными названы Вальбона – Сьютат-Меридиана – Торре-Баро – Каньелес, Сьютат-Велья – Эль-Раваль и Гиньеуэта – Верудун.