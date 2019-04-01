На побережье Барселоны растут продажи жилья

Недвижимость на побережье провинции Барселона набирает популярность как альтернатива жилью в большом городе. По данным правительства Каталонии, число сделок купли-продажи в 2018 году в комарке Маресме, расположенной к северу от каталонской столицы, выросло на 13% по сравнению с предыдущим годом.

Самыми востребованными муниципалитетами в прошлом году были Сан-Висенс-де-Монтальт, где рост продаж составил 17%, Кабрильс – 14%, Бадалона – 8%, Эль-Масноу и Вилассар-де-Дальт – по 5%.

По подсчётам агентства недвижимости BCN Advisors , средняя стоимость квадратного метра в регионе по состоянию на конец года установилась на уровне 2228 евро, что на 14% выше, чем в 2017 году. При этом в столице провинции квадратный метр в среднем обходится в 4344 евро.

В BCN Advisors отмечают, что комарка Маресме пользуется популярностью как среди местных жителей, так и среди иностранцев, которые хотят совместить работу в большом городе и жизнь на природе. Населённые пункты в Маресме обладают преимуществами, благодаря хорошему транспортному сообщению с Барселоной. К тому же, многие предложения выгодны не только по сравнению с Барселоной, но и с другими районами Каталонии.