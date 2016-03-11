На Менорке борются с несанкционированным строительством с помощью дронов

Обмануть государственную казну с каждым разом становится все труднее: власти активно внедряют новые технологии для борьбы с мошенничеством. Кадастровая служба острова Менорка с 2013 года использует беспилотные летательные аппараты, с помощью которых удалось обнаружить уже 2 500 незаконных построек. Благодаря дронам администрация получила сведения о несанкционированных и незадекларированных расширениях, бассейнах, теннисных кортах и спортивных залах.