На Балеарских островах рост цен на жильё втрое выше, чем в остальных регионах Испании

Балеарские острова лидируют по динамике роста цен на жильё на вторичном рынке. В 2018 году он составил более 20%, что втрое выше чем в других автономных сообществах Испании.

В последние годы на архипелаге наблюдаются рекордные показатели туризма, как по количеству визитов, так и по расходам. Инвесторы также с каждым годом проявляют всё больший интерес к региону, что приводит к беспрецедентному рост цен как на продажу, так и на аренду недвижимости. Съёмное жильё в прошлом году подорожало на 27% по сравнению с 2017 годом.

По оценкам портала pisos.com, рост на Балеарских островах сравним лишь с показателями в Мадриде и Барселоне. Средний уровень роста по Испании составляет 6,4%, а в таких регионах как Мурсия и Риоха было зарегистрировано падение более чем на 6%.

Самый высокий рост по стране наблюдался в прошлом году в Эс-Кастеле на острове Менорка, где жильё подорожало на 42%. Самым дорогим населённым пунктом страны оказался Сан-Хосе на Ибице, где средняя стоимость квадратного метра составила 6138 евро.

По прогнозам компании Urban Data Analytics, в 2019 году рост цен на Балеарских островах продолжится и превысит 10,1%.