Модульные дома переходят в сегмент элитной недвижимости

Модульные дома перестают быть исключительно бюджетной альтернативой обычному жилью. Большие открытые пространства и светлые помещения, которые могут быть созданы с помощью модульных конструкций, набирают популярность и в премиум-сегменте.

Немецкое архитектурное бюро Huf Haus предлагает роскошные дома-конструкторы, элементы которых изготавливают на фабрике, а собирают на месте. Один из 200 модульных домов премиум-класса, изготовленных в Великобритании немецкой компанией, приобрёл актёр Антонио Бандерас, который сейчас живёт на юго-востоке Англии со своей возлюбленной Николь Кемпел. Застеклённая модульная конструкция обошлась испанскому актёру в 3,1 млн евро.

Huf Haus была первопроходцем в премиум-сегменте модульных домов, изготовленных из дерева и стекла. Фабрика, где производят модули, находится в Германии, но доставить их готовы в любую точку Европы.

Отмечается, что дизайн вдохновлён старинными немецкими деревянными домами. Благодаря модульной системе, дом легко расширить при необходимости.

К тому же, производители заверяют, что это жильё является энергоэффективным. Большие окна гарантируют доступ дневного света и солнца, но при этом обладают изоляционными свойствами. Также дома оснащены солнечными батареями, особой системой подогрева и охлаждения и системой «умный дом».