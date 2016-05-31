Министерство развития: жилье в Испании за год подорожало на 2,4%

Жилая недвижимость в Испании в первом квартале года подорожала на 2,4% в среднегодовом выражении, достигнув отметки в 1 492,4 евро за квадратный метр. Соответствующие данные приводит Министерство развития. Впрочем, несмотря на это повышение, фактически (с учетом инфляции) цены на жилье остаются на 34,3% ниже максимального уровня, зафиксированного в первом квартале 2008 года.

По сравнению с предшествующим триместром недвижимость подорожала на 0,2%. Положительная динамика в первом квартале наблюдалась в 12 регионах. Наиболе выраженный рост произошел на Балеарских островах (9,6%), в Каталонии (4,9%), Мадриде (4,2%), Эстремадуре (3,7%), Галисии (2,6%), Валенсии (2,4%) и на Канарах (2,4%). В пяти регионах, напротив, были зафиксированы негативные тенденции. В частности, речь идет о Риохе (-2,2%), Стране Басков (-1,9%), Кантабрии (-1,3%), Арагоне (-0,1%), Сеуте и Мелилье (-0,3%).

Средняя стоимость недвижимости не старше 5 лет составила 1 727,8 евро за квадратный метр, что на 0,2% больше, чем годом ранее. В случае жилья, чей возраст превышает данную цифру, стоимость квадратного метра составила 1 486,4 евро (+2,6% в среднегодовом выражении).

Среди муниципалитетов с населением более 25 000 человек самые высокие цены на жилье были зафиксированы в Сан-Себастьяне (2 993,9 евро за квадратный метр), на Ибице (2 620,4 евро), Сан-Кугат-де-Вальес (2 610,2 евро), Барселоне (2 594,5 евро), Мадриде (2 533,6 евро) и Гечо (2 507,9 евро). Наиболее бюджетные расценки можно найти в Эльде (508,9 евро за квадрат), Онтеньенте (547,5 евро), Хумилье (560 евро), Вильярробледо (567,6 евро), Вильене (598,3 евро) и Томельосо (621,5 евро).

Что касается социального жилья, то его стоимость в первом квартале года составила 1 113,2 евро, что на 0,2% выше, чем в последнем триместре 2015-го. В среднегодовом выражении в данной категории цены выросли на 1,5%.