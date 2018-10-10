Мэрия Мадрида открыла в центре службу защиты квартиросъёмщиков

Мэрия Мадрида запустила новую услугу – бесплатную юридическую консультацию по вопросам аренды для жителей центрального района столицы. Офис будет предоставлять арендаторам информацию и разъяснять их права на фоне участившихся конфликтов с владельцами, которые выгоняют квартиросъёмщиков, чтобы сдавать жильё туристам.

В мэрии пояснили, что горожане и объединения жильцов давно просили создать подобную службу. В ней смогут проконсультировать по таким вопросам как срок контракта, повышение арендной платы, оплата коммунальных услуг, субаренда, выселение за неуплату, залог и другие.

Распространение туристических апартаментов привело к росту арендной платы в центральном районе на 24% за два года: стоимость аренды квадратного метра выросла с 15,3 евро до 19 евро.

Арендодатели в последнее время нередко пытаются выселить квартиросъёмщиков, несмотря на то, что они на протяжении многих лет проживают в квартирах. Многие владельцы не заключают контракт и впоследствии выселяют жильцов под предлогом неуплаты, в связи с отсутствием подтверждающих документов. Квартиросъёмщикам рекомендуют настаивать на заключении контракта, сохранять квитанции и любые другие документы, которые подтвердили бы длительное проживание. В настоящее время законодательством установлено, что срок контракта на аренду составляет 3 года с автоматическим продлением на 12 месяцев каждый последующий год.

Новая служба расположена в Культурном центре Лавапьес по адресу: улица Оливар (Calle Olivar), 46.

Это не первый подобный центр помощи квартиросъёмщикам. В прошлом году консультация открылась в районе Фуэнкарраль-Эль-Пардо. В ближайшее время мэрия надеется открыть аналогичные службы в Вильяверде и Викальваро, а в перспективе – во всех районах города.