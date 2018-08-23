Мэрия Барселоны собирается изымать незастроенные земельные участки

В мэрии был подписан соответствующий декрет, который может вступить в силу с 2020 года. Дополнительно планируется утвердить изменения к генплану Барселонской агломерации, которые расширят так называемое право первого выбора и преимущественной покупки на территории всего города. Эти нововведения могут стать реальностью уже к концу этого года, после чего начнётся пересчёт незастроенных участков, на которых должны появиться постройки не позднее конца 2020-начала 2021 года.

Пустующие участки будут внесены в специальный реестр, и если в течение двух лет их владельцы не начнут строительство, мэрия сможет начать процесс по передаче земли в госсобственность. Впоследствии на них смогут возвести государственное жильё или другие объекты.

Отмечается, что двухлетний срок будет стандартным для всех районов Барселоны, но в некоторых исключительных случаях он может быть изменён.