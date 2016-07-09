Майские продажи недвижимости в Испании выросли на 23,6%

Продажи жилой недвижимости в Испании выросли в мае на 23,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и на 3,5% по сравнению с апрелем. Число сделок достигло 36 425, это самый высокий показатель с января 2013 года, когда было зафиксировано 39 920 операций. Тем не менее, рост в мае был ниже, чем в апреле, когда он равнялся 29%. Таковы данные испанского Национального института статистики.

Число сделок по продаже вторичного жилья увеличилось на 26,7% в годовом исчислении, достигнув 29 422 операций, а продажи новых домов и квартир в новостройках выросли на 12% до 7 003 сделок.

За первые пять месяцев 2016 года продажи домов и квартир выросли на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, в основном благодаря вторичке.

В мае больше всего жилья на 100 тысяч населения было продано на Балеарских островах (159) и в Ла-Риохе (155). А в общей сложности больше всего объектов было продано в Андалусии (7 013), за ней следуют Каталония (5 591), Валенсия (5 082) и Мадрид (4 952). Меньше всего продаж было в Ла-Риохе - 380, Наварре - 390 и Кантабрии - 416.

В относительных величинах продажи выросли во всех регионах, за исключением Наварры, где они упали на 20,2% по сравнению с маем 2015 года. Наибольший рост отмечен на Балеарских островах (+ 70%), в Ла-Риохе (+68, 9%) и Мурсии (+61,8%). Незначительный – в Кантабрии (+ 1,7%) и Галисии (+ 7,8%).