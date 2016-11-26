Майорка: Клаудия Шиффер и ее сосед заключили мирное соглашение по делу о вырубленных соснах

Супермодель Клаудия Шиффер заключила мирное соглашение со своим соседом, менеджером "Формулы-1" Вилли Вебером, который живет неподалеку от дома звезды на острове Майорка. Как сообщает газета ABC, конфликт был связан с решением суда по делу о вырубке двух сосен на участке Вебера в июле прошлого года. Суд Пальмы-де-Майорка сообщил о предварительном прекращении судопроизводства на основании предоставленного Вебером документа, который гласил, что соседям удалось договориться.

Инцидент, ставший причиной разбирательств, произошел летом 2015 года. Сосед Шиффер, бывший менеджер пилотов "Формулы-1" Ральфа и Михаэля Шумахеров, подал иск против модели и ее садовника. Поводом для этого стала предполагаемая вырубка двух сосен на территории участка Вебера без его согласия. Земли обоих соседей расположены в туристической зоне Камп-де-Мар в муниципалитете Андрайч.

Иск был подан на основании несанкционированного проникновения на чужую территорию, незаконного присвоения чужого имущества и преступления против окружающей среды. Уничтоженные деревья Вебер оценил в 30 700 евро. По словам истца, Шиффер отдала одному из своих садовников распоряжение вырубить две сосны высотой 10 метров, которые загораживали ей вид на залив. В начале судебного процесса тот признался, что спилил деревья, однако объяснил это их болезнью и возможностью заражения других деревьев.

В настоящее время Шиффер не живет в своем доме, поэтому сейчас его занимает арендатор.