Мадрид лидирует по объему инвестиций в недвижимость

В первом полугодии Мадрид стал национальным лидером по объему инвестиций в недвижимость с показателем в 5,229 миллиарда евро. Как говорится в докладе консалтинговой компании Cushman & Wakefield, в мировом рейтинге город занял 36 место, опередив Лас-Вегас, Дублин и Вену. Впрочем, по сравнению с первым полугодием 2015-го столица Испании опустилась в рейтинге на 9 позиций. Возглавляет список Нью-Йорк, а второе место досталось Лос-Анджелесу, который отобрал "серебро" у Лондона из-за последствий Брексита.

Что касается рейтинга 50 самых выдающихся с точки зрения экономики, финансов, технологии, авиасообщения и привлекательности для молодежи городов, то в этом списке Мадрид обогнал Рим, Майами и Шанхай и занял 22 место. С точки зрения авиасообщения испанской столице досталась 21 строчка, а с точки зрения экономики – 40-я. Барселона, в свою очередь, заняла 16 место среди городов с лучшим авиасообщением. В этот список также вошли Пальма-де-Майорка (32 место) и Малага (49 место). По уровню качества жизни каталонской столице досталась 39 позиция. Среди крупнейших технологических центров она оказалась 42-й.

По словам генерального директора Cushman & Wakefield в Испании Ориоля Баррачины, Брексит оказал влияние на иностранные инвестиции в Европе, и города уровня Мадрида и Барселоны могут извлечь пользу из сложившейся ситуации.

Несмотря на исход британского референдума, грядущие выборы в США и сирийский конфликт, на мировом уровне объем инвестиций в недвижимость в период с июня 2015 по июнь 2016 года вырос на 0,5% и достиг 1,35 триллиона евро.