Мадрид, Барселона и Валенсия – лидеры по числу объектов съемного жилья

В частности, самое значительное количество объектов арендуемого жилья пришлось на долю районов Чамбери в Мадриде и Барселонета в Барселоне, а также Города искусств и наук в Валенсии. Авторы исследования также проанализировали соотношение количества уже сданных объектов и тех, что еще не нашли своих арендаторов. В результате они выяснили, что активнее всего недвижимость сдается в Мадриде, Барселоне, Валенсии, на побережье Малаги и на островах. Это вызвано относительной легкостью сдачи жилья в вышеозначенных зонах, вследствие чего число пока не сданных объектов остается значительно ниже.

Так, в Мадриде активнее всего обретают новых жильцов квартиры и дома в районе Аргансуэла (88%) и пригороде Вильянуэва-де-ла-Каньяда (88%). В Барселоне аналогичные тенденции наблюдаются в Сан-Марти-де-Провенсальс и Руби – Сан-Кугат (87%), в Валенсии – в Бенимамет – Бениферри и Альбале (90%), а в Севилье – в Сан-Хуан-де-Аснальфараче (81%). На побережье Малаги лидерами оказались Торремолинос (88%), Бенальмадена (85%) и Михас (88%). Что касается островов, то здесь первые позиции достались зоне Ареналь на Майорке (86%) и району Маспаломас на Гран-Канарии (81%).

Эксперты также установили, что самый заметный дисбаланс количества арендованных и проданных объектов наблюдается на улице Хенераль-Давила в Сантандере: на каждые 100 квартир в собственности приходится 120 съемных. Схожая ситуация наблюдается на улице Рибера-де-Деусто в Бильбао (100 против 131). В Саламанке, в свою очередь, на каждую квартиру на проспекте Пасео-де-Сан-Грегорио, находящуюся в собственности, приходится три арендованных. Эта динамика обусловлена огромным количеством студентов, которые ежегодно приезжают в город.