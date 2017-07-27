Лишь треть испанских домов и квартир оснащены кондиционерами

Несмотря на традиционно жаркое лето, только 30,1% домов и квартир в Испании оснащены кондиционерами. К соответствующим выводам пришли специалисты портала Idealista, проанализировав более 900 000 объявлений о сдаче или продаже жилья, опубликованных на сайте по состоянию на 21 июля.

Эксперты отмечают, что в городах, где температура достигает особо высоких отметок, кондиционеры ставят чаще: так, в Севилье ими оказалось оснащено 69,5% объектов жилья, в Кордове – 56,4%, в Барселоне – 55,2%, в Пальме – 54,1%, в Хаэне – 53,9%, в Валенсии – 51,8%, в Мадриде – 49,8%, а в Бадахосе – 48,6%. В противоположный конец списка попали города северных районов материковой Испании, где лето традиционно более прохладное, но в это время года случаются и особо жаркие дни. Так, в Овьедо и Витории кондиционеры есть только в 0,5% домов и квартир, в Бургосе – 0,7%, в Сантандере – 0,8%, а в Луго – 0,8%.

Среди автономных сообществ лидером по данному параметру стали Балеарские острова, где системы кондиционирования воздуха установлены в 49,7% объектов жилья. За ними следуют Мадрид (44,1%), Эстремадура (43,8%) и Андалусия (42,7%). Замыкают рейтинг Астурия (0,5%), Кантабрия (0,8%) и Страна Басков (1,5%).

Любопытно, что в сегменте сдаваемого в аренду жилья процент квартир и домов с кондиционерами оказался выше, чем среди объектов, выставленных на продажу. Так, в первом случае эта цифра составляет 40%, а во втором – 29,1%. Объясняется эта тенденция тем, что для арендаторов наличие кондиционера является ценным фактором, в то время как потенциальные покупатели не обращают на него особого внимания в силу низкой стоимости установки кондиционера по сравнению со общей суммой сделки по покупке.