Квартиру в районе Эйшампле продали за рекордные для Барселоны 10 миллионов евро

Агентство Coldwell Banker Prestige продало квартиру в районе Эйшампле за 10 миллионов евро, что стало абсолютным рекордом для рынка недвижимости Барселоны. Как сообщает La Vanguardia, общая площадь апартаментов с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами составляет 450 квадратных метров. Кроме того, в квартире есть 250-метровая терраса.

Эта сделка стала очередным индикатором возобновления активности на рынке недвижимости в крупных городах Испании. Как в Барселоне, так и в Мадриде наблюдается значительно более выраженный по сравнению со средними показателями по стране рост цен на жилье, обусловленный спросом со стороны зарубежных инвесторов, а также развитием сегментов премиум-недвижимости и офисных площадей.

Вышеупомянутая квартира расположена на проспекте Грасиа, а из ее окон открывается вид на знаменитый дом Мила. За ней числятся пять парковочных мест, два места для стоянки мотоциклов и подсобное помещение. В здании обеспечивается круглосуточная охрана. Суммарная стоимость квадратного метра в случае данной квартиры составила 16 500 евро.

За всю историю рынка жилья в современной Барселоне этот рекорд удалось побить только мансарде на все том же проспекте Грасиа, где некогда располагалось заведение Terraza Martini. Стоимость продажи этого объекта составила 10,58 миллиона евро. На сегодняшний день в город существует только один более дорогостоящий объект подобного рода - квартира на втором этаже комплекса Francesc Macià 10 с садом площадью 500 квадратных метров, которая оценивается в 12 миллионов евро.

По данным агентства Engel & Völkers, специализирующегося на элитной недвижимости, жилье подобного класса в каталонской столице в этом году подорожает на 9%. В 2016-м эта цифра составила 12%. Самым дорогим районом города с точки зрения покупки жилья стала зона Диагональ-Мар, где средняя стоимость квадратного метра достигает 12 000 евро. За ней следуют районы Педральбес и Эйшампле.