Кто арендует элитное жильё в Барселоне?

В Испании продолжает расти спрос на аренду туристического жилья премиум-класса. По прогнозам экспертов, такая тенденция сохранится и в ближайшие годы.

Больше всего элитных апартаментов в Испании бронируют туристы из США (19,2%), Великобритании (18,9%) и ОАЭ (11,5%). В августе в премиум-сегменте также вырос спрос среди итальянцев, и немного снизилась активность среди британцев. При этом больше всего тратят на аренду жилья жители ОАЭ, Венесуэлы и Канады.

В среднем в августе 2018 года стоимость бронирования премиум-апартаментов за 1 ночь составила 333 евро. В некоторых случаях, например, в районе проспекта Диагональ в Барселоне, стоимость аренды превышает 1200 евро за ночь.

Для туристов в этом сегменте имеют значение такие факторы как расположение апартаментов в центре города, наличие террасы и общие размеры помещения, а также техническая оснащённость домов и квартир. В летний сезон особой популярностью пользуется жильё с бассейном. Кроме того, для многих туристов имеет значение наличие открытого пространства для проведения вечеринок и других частных мероприятий.