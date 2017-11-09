Кризис в Каталонии поменял тенденции на рынке элитной недвижимости

Октябрь этого года стал для Испании одним из самых напряженных его моментов в свете каталонского кризиса, пишет сайт Idealista. Впрочем, далеко не все эксперты поддаются панике в связи с ситуацией в регионе. Так, представители агентства недвижимости премиум-класса Engel & Völkers отметили, что в октябре оборот компании в Барселоне, где она выступила в роли посредника в сделках на общую сумму 34,8 миллиона евро, всего лишь подтвердил тенденцию к коррекции избытков на рынке, прекращению спекуляций и более умеренному и устойчивому в долгосрочной перспективе росту цен.

Несмотря на это, не отрицают они и некоторой отрицательной динамики: в октябре продажи упали на 15% по сравнению с предшествующим месяцем. Произошло это по двум причинам: из-за падения доходов отдела коммерческой недвижимости на 8% и застоя в сфере инвестиционных операций. Первая из них не вызывает у руководства Engel & Völkers Barcelona особого беспокойства: по словам генерального директора филиала Ориоля Каналя, на долю коммерческого сегмента приходится самая маленькая доля бизнеса компании. "Стабильными остались операции по продаже жилой недвижимости", - отметил Каналь.

Второй же фактор, в свою очередь, свидетельствует о смене тенденций. Если раньше рынок Барселоны, второго среди самых дорогих городов Испании, был одним из самых динамичных, а текущий год для него начался с роста средних цен на 4,6% по сравнению с 2016-м и с возвращения национального клиента в качестве инвестора, чему способствовала большая гибкость банков при выдаче кредитов, то сейчас ситуация заметно изменилась, и произошло это всего за месяц. В первые месяцы текущего года инвесторы, в число которых входили представители 48 национальностей, составляли 40% клиентуры, однако в октябре их доля на рынке сократилась до 17%. "Число сделок, основным мотивом которых является вложение средств, сократилось, и параллельно с этим местные покупатели стали совершать больше операций, так как продавцы предпочитают принимать сделанные другой стороной предложения, а не ждать, пока им заплатят по завышенной цене", - объяснил Каналь.

Таким образом, с начала октября эксперты Engel & Völkers Barcelona заметили некоторый рост спроса на недвижимость для постоянного проживания и падение популярности инвестиций с целью реконструкции и последующей сдачи в аренду или продажи объекта по более высокой цене. По мнению главы филиала, эта динамика приведет к умеренному росту цен в последующие годы, уровень которого составит около 4%. В последнее время недостаток предложения на фоне растущего спроса вызвал рост цен, исчисляемый двузначными цифрами, однако смену тенденций специалисты видят как хорошую с точки зрения экономики новость. "Если цены будут расти постепенно, без резких скачков, то рынок будет более стабильным, а продолжительность цикла станет дольше", - заключил Каналь.