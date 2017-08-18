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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Копия парижского дворца в Астурии выставлена на торги из-за разногласий между наследниками

          Копия парижского дворца в Астурии выставлена на торги из-за разногласий между наследниками

          21:58 18.08.2017

          Дворец Хардона, расположенный в муниципалитете Эль-Франко (Астурия), в ближайшие недели будет выставлен на аукцион, сообщает портал Idealista.

          Особняк был построен в начале XX века по заказу Эдуардо Хардона Периссе, прадеда нынешних владельцев. Он был вдохновлён парижским дворцом Паласьо-Кастилья, известным также как Палэ-Базильевски, где жила королева Изабелла II после того, как она покинула Испанию во время революции 1868 года. 

          Над проектом астурийского дворца работал один из выдающихся архитекторов XX столетия Луис Сайнс-де-лос-Террерос, в числе работ которого также дворцы Паласио-Маркес-де-Рафаль и Паласио-дель-Конде-де-ла-Ревилья в Мадриде. Хозяин дал особняку название Вилла Сан-Хорхе, однако он получил большую известность как Дворец Хардона. 

          В настоящее время здание признано объектом культурного наследия Астурии. Территория дворца раскинулась на площади 16 тысяч квадратных метров и включает сам дворец, вспомогательные постройки, сад и дополнительные земельные угодья. 

          Основное четырёхэтажное здание занимает площадь более 2 тысяч квадратных метров  и вмещает в себя десять спален, пять санузлов и две террасы. 

          В настоящее время у виллы 12 собственников, потомков Хардона, которые владеют неравными долями. Конфликт между ними возник на фоне разногласий по поводу стоимости особняка и пользования недвижимостью. Затянувшиеся разногласия были признаны непреодолимыми, после чего было принято решение о проведении торгов как единственного возможного способа разрешения конфликта. 

          Аукцион намечен на сентябрь. Начальная стоимость – 1 млн 349 тыс. евро, что вполовину меньше его первоначальной стоимости. 

          Темы: Недвижимость

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