Копия парижского дворца в Астурии выставлена на торги из-за разногласий между наследниками

Дворец Хардона, расположенный в муниципалитете Эль-Франко (Астурия), в ближайшие недели будет выставлен на аукцион, сообщает портал Idealista.

Особняк был построен в начале XX века по заказу Эдуардо Хардона Периссе, прадеда нынешних владельцев. Он был вдохновлён парижским дворцом Паласьо-Кастилья, известным также как Палэ-Базильевски, где жила королева Изабелла II после того, как она покинула Испанию во время революции 1868 года.

Над проектом астурийского дворца работал один из выдающихся архитекторов XX столетия Луис Сайнс-де-лос-Террерос, в числе работ которого также дворцы Паласио-Маркес-де-Рафаль и Паласио-дель-Конде-де-ла-Ревилья в Мадриде. Хозяин дал особняку название Вилла Сан-Хорхе, однако он получил большую известность как Дворец Хардона.

В настоящее время здание признано объектом культурного наследия Астурии. Территория дворца раскинулась на площади 16 тысяч квадратных метров и включает сам дворец, вспомогательные постройки, сад и дополнительные земельные угодья.

Основное четырёхэтажное здание занимает площадь более 2 тысяч квадратных метров и вмещает в себя десять спален, пять санузлов и две террасы.

В настоящее время у виллы 12 собственников, потомков Хардона, которые владеют неравными долями. Конфликт между ними возник на фоне разногласий по поводу стоимости особняка и пользования недвижимостью. Затянувшиеся разногласия были признаны непреодолимыми, после чего было принято решение о проведении торгов как единственного возможного способа разрешения конфликта.

Аукцион намечен на сентябрь. Начальная стоимость – 1 млн 349 тыс. евро, что вполовину меньше его первоначальной стоимости.